Dino Fonseca chega a Dracena para show histórico na Estância MS

No próximo dia 8 de fevereiro, Dracena será palco de um espetáculo inesquecível! O cantor Dino Fonseca, um dos maiores nomes da música da atualidade, traz sua energia e talento para um show completo na Estância MS.

O evento, que promete marcar a agenda cultural da região, é organizado pela Band FM Eventos e já é um sucesso antes mesmo de acontecer. Todas as mesas foram esgotadas rapidamente, e os bistrôs estão praticamente no mesmo caminho.

Com um repertório repleto de hits e uma performance de tirar o fôlego, Dino Fonseca promete emocionar e animar o público dracenense em uma noite única.

Se você ainda não garantiu seu lugar, corra para aproveitar as últimas oportunidades disponíveis! Mais informações podem ser obtidas diretamente com a organização do evento.

Não perca essa noite especial!