LUCÉLIA: ESPAÇO BRINCAR agora é clínica multidisciplinar

O tradicional Espaço Brincar, localizado em Lucélia, agora se reinventa e se torna uma clínica multidisciplinar voltada para o atendimento de crianças AUTISTAS, COM TDHA E OUTRAS.

Situado na Praça Francisco Mahr, em frente à Praça da Igreja Matriz de Lucélia, com a direção da Nice Prado, o novo espaço oferece um atendimento especializado e diversificado, com foco no desenvolvimento completo dos pequenos, em sua qualidade de vida e bem-estar da família!

A clínica disponibiliza atividades que vão além das brincadeiras interativas e pedagógicas, atuando também no desenvolvimento cognitivo, motor e outras habilidades essenciais para a infância. A equipe é formada por profissionais capacitados, que utilizam técnicas e abordagens inovadoras para estimular o aprendizado de forma lúdica e eficaz.

Recentemente, foi realizado um evento de apresentação do novo espaço, onde o público pôde conhecer todas as dependências e o corpo profissional da clínica. O local conta com salas equipadas com recursos sensoriais, de recreação e aprendizado, além de outros ambientes preparados para atender as necessidades diárias das crianças.

Com essa transformação, o Espaço Brincar se firma como um centro de desenvolvimento integral, oferecendo um atendimento de qualidade e uma experiência única para as crianças de Lucélia e região.

Espaço Brincar – Agora uma clínica multidisciplinar, para cuidar e desenvolver com carinho o futuro das crianças.