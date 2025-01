Com familiares em Dracena e Pacaembu, jovem é morto na guerra entre Rússia e Ucrânia

Igor Fagundes Lamas, filho de Júnior do PUB, de Dracena, e neto de Ray Silva Lopes, a “Ray do Bar Vitória”, moradora de Pacaembu, foi morto na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Inicialmente, a família não confirmava as informações divulgadas nas redes sociais e por alguns meios de comunicação na noite de ontem (23). No entanto, após incessantes buscas por esclarecimentos, receberam a confirmação do triste desfecho por meio do consulado do Brasil na Ucrânia.

De acordo com informações fornecidas pelas embaixadas do Brasil e da Ucrânia, Igor, que atuava como combatente, foi dado como desaparecido antes de o óbito ser oficialmente confirmado.

Uma postagem no perfil “Militar.Ru” no Twitter relatou o “abatimento” de Igor, além de dois outros jovens brasileiros, residentes em Ourinhos e no Paraná, e de uma vítima portuguesa.

A família de Igor Fagundes Lamas confirmou ao jornal Folha Regional o falecimento de seu ente querido momentos antes da publicação desta notícia.

“Ele fez essa escolha contrariando a mãe e sem contar para nós, porque sabia nossa opinião a respeito”, lamentou um familiar, profundamente abalado pela situação.

A família pediu orações pela alma de Igor e pelo conforto de seus pais, avós e demais entes queridos.

A equipe do jornal e site Folha Regional continuará acompanhando o caso e trará mais informações assim que disponíveis.