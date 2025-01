IRAPURU: Prefeito Mazinho acompanha obras do Estádio Municipal que está em fase final

O prefeito de Irapuru, Mazinho, realizou uma visita às obras do Estádio Municipal, acompanhado por Ricardo Rived Garcia, assessor do deputado estadual Mauro Bragato. A visita destacou o avanço significativo na execução do projeto, que se encontra em sua fase final, representando uma importante conquista para a cidade.

A revitalização do Estádio Municipal é uma iniciativa que visa melhorar a infraestrutura esportiva de Irapuru, proporcionando um espaço moderno e adequado para a prática de diversas atividades esportivas. As obras incluem a reforma completa do campo de futebol, a construção de uma pista de caminhada, além de vestiários e outras áreas de suporte que atenderão aos atletas e visitantes.

Durante a visita, o prefeito Mazinho enfatizou o compromisso da administração municipal com o esporte e a qualidade de vida da população irapuruense. “Esta é uma obra que traz muitos benefícios para a nossa comunidade, incentivando a prática esportiva e promovendo a saúde e bem-estar de todos”, destacou o prefeito.

A concretização do projeto foi possível graças a convênio firmado com o Governo do Estado, com apoio fundamental do deputado Mauro Bragato, que se empenhou para garantir os recursos necessários. Ricardo Rived Garcia, representando o deputado, reafirmou o compromisso com a melhoria da infraestrutura municipal e o incentivo ao esporte.

O novo Estádio Municipal de Irapuru está prestes a se tornar um importante polo esportivo da região, preparado para receber eventos e atividades que envolverão toda a comunidade.