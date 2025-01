RANCH BEACH TENNIS: a nova sensação de Pacaembu

Pacaembu acaba de ganhar o Ranch Beach Tennis, um espaço moderno e acolhedor que rapidamente se tornou um ponto de referência para lazer e prática esportiva. Inaugurado no final do ano, o empreendimento liderado por Higor Fagundes e Igor Wasseda está localizado na rua Deputado Plínio Cavalcante, próximo ao Rotary Club, e tem conquistado o coração dos moradores da região.

O Ranch Beach Tennis funciona de quarta a segunda-feira, das 16h às 23h, e oferece uma estrutura completa para seus frequentadores. O espaço conta com banheiros equipados com ducha para competidores, um serviço de bar diversificado e uma série de atrações que garantem a diversão de pessoas de todas as idades. Seja para quem busca melhorar suas habilidades no esporte ou apenas relaxar em um ambiente agradável, o Ranch Beach Tennis é o destino ideal.

Desde sua inauguração, o Ranch Beach Tennis tem sido um sucesso, reunindo amantes do beach tennis e visitantes em busca de um local para socializar e se divertir.

Além das quadras de beach tennis, o local também oferece espaços para o público relaxar e aproveitar momentos agradáveis com amigos e família. Com uma proposta de ser mais do que um centro esportivo, o Ranch Beach Tennis também se posiciona como um ponto de encontro social, promovendo a integração da comunidade local.