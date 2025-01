FLÓRIDA: Festival de Verão Infantil é realizado com sucesso em sua primeira edição

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Flórida Paulista realizou a primeira edição do “Festival de Verão Infantil”.

Realizado nos dias 13 e 17 de janeiro, o Festival de Verão Infantil aconteceu no Centro Esportivo Municipal “Dr. Hiroshi Osaki” que conta com uma ótima estrutura, preparado para diversas modalidades esportivas.

A programação realizada durante toda a semana foi ampla e variada, incluindo jogos, danças, gincanas, brincadeiras folclóricas, circuitos esportivos e muito mais. Cada dia foi repleto de atividades que visam entreter e educar as crianças.

As atividades do Festival de Verão Infantil foram realizadas no período da manhã, sendo que a escolha do horário foi pensada para proporcionar maior conforto aos participantes, considerando as altas temperaturas do período da tarde.

O evento voltado totalmente para crianças com idades entre 6 e 12 anos, foi totalmente gratuito e contou com grande número de crianças, sendo considerado um sucesso pelo secretário municipal Fausto Tavoloni.

“O Festival de Verão Infantil não apenas ofereceu uma oportunidade de lazer durante as férias escolares, mas também buscou incentivar a prática esportiva e a socialização”, destacou Fausto Tavoloni.

O evento foi realizado com o apoio e participação dos professores e teve o total suporte da administração municipal, garantindo um ambiente seguro e bem estruturado para todas as crianças participantes.

No encerramento do Festival de Verão Infantil, realizado na sexta-feira, dia 17, contou com a presença do prefeito dr. José Andriotti e do vice Tairo Ferrarezi, bem como da equipe da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.