IRAPURU: Prefeito visita DER em Prudente e solicita melhoria em vias

No dia 17, o prefeito de Irapuru, Mazinho, esteve presente no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em Presidente Prudente, com o objetivo de apresentar demandas cruciais para a melhoria da infraestrutura viária da cidade. Acompanhado por secretários municipais, o prefeito destacou a necessidade urgente de intervenções em diversas vias que são vitais para o trânsito local.

Durante a visita, foram solicitadas melhorias para a rua Massatoshi Nagao, avenida Nove de Julho, avenida Alécio de Souza Machado e rua Lázaro Moisés. Essas vias, que desempenham papel fundamental no fluxo de veículos, especialmente caminhões, entre as rodovias Comandante João Ribeiro de Barros e Julio Budisk, estão sofrendo com o desgaste provocado pelo tráfego intenso de veículos pesados.

O prefeito Mazinho ressaltou que as obras reivindicadas são essenciais para garantir mais segurança aos moradores de Irapuru, além de melhorar as condições de tráfego na região. “Estamos buscando soluções para minimizar os impactos do tráfego pesado e assegurar que nossos munícipes possam transitar com mais tranquilidade e segurança pelas vias da cidade,” afirmou o prefeito.

A visita ao DER faz parte de um esforço conjunto da administração municipal para atender às demandas da população e melhorar a qualidade de vida em Irapuru. As melhorias solicitadas nas vias visam também facilitar o escoamento de produtos e o trânsito de veículos de carga, fundamentais para a economia local e regional.