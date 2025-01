PACAEMBU: Vereadores participam de encontro com deputados e secretários estaduais

Os vereadores de Pacaembu, Joice Fonseca (presidente da Câmara) e Dony, acompanhados pelo ex-vereador Valdecir Pessan, participaram de um importante evento promovido pela UNIPONTAL em Presidente Bernardes, na sexta-feira (17).

O encontro contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o deputado federal Fernando Marangoni, que convidou os representantes de Pacaembu por meio de sua assessoria. Os vereadores são do mesmo partido do deputado federal, o União Brasil.

Durante a reunião, os vereadores aproveitaram a oportunidade para apresentar demandas do município de Pacaembu ao deputado Fernando Marangoni, reforçando a necessidade de atenção às prioridades locais.

O evento também possibilitou o diálogo direto com membros do governo estadual, como Gilberto Kassab, secretário de Relações Institucionais, e Guilherme Piai, secretário de Agricultura.

A presidente da Câmara, Joice Fonseca, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento das relações institucionais e ressaltou que a iniciativa deverá gerar resultados positivos para a “Cidade Paraíso”.

Segundo a presidente do legislativo, a troca de ideias e a apresentação de propostas em um ambiente de diálogo com lideranças estaduais são passos essenciais para conquistar novos avanços para Pacaembu.