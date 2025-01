Mulher de 38 anos morre em grave acidente

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (31), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no km 398,050, sentido sul, no município de Parapuã. A colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão resultou na morte de uma mulher de 38 anos, moradora de Presidente Prudente.

De acordo com informações do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), a equipe volante foi acionada durante a Operação Impacto para atender a ocorrência. No local, constatou-se que um Ford/Ka, com placas de Presidente Prudente, trafegava no sentido Iacri a Martinópolis quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um caminhão Volvo/FH 540, com placas de Severínia/SP, que seguia no sentido oposto.





Com o impacto, a condutora do Ford/Ka não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O motorista do caminhão, um homem de 46 anos, morador de General Salgado/SP, realizou o teste do etilômetro, que não apontou a presença de álcool em seu organismo.

A equipe da Polícia Científica de Tupã foi acionada e realizou a perícia no local do acidente. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Tupã. Equipes da concessionária Eixo SP também compareceram para prestar apoio.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.