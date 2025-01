PARAPUÃ: Prefeito solicita nova licitação para pavimentação de estradas do Distrito Industrial

No dia 22 de janeiro, o prefeito Milton Japonês, acompanhado do Diretor Administrativo Wilson Martelo e do Diretor Jurídico Gustavo Matsuno Câmara, participou de uma audiência na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em São Paulo. O encontro contou com a presença do Superintendente do DER, Sérgio Henrique Codelo Nascimento, e do Diretor de Engenharia do órgão, José Carlos de Moraes Rodrigues Alves.

A audiência teve como objetivo solicitar a abertura de uma nova licitação para as obras de pavimentação das estradas que margeiam o futuro distrito industrial. Anteriormente, já havia sido realizada uma licitação para essas obras, porém o certame foi considerado deserto, não havendo empresas interessadas na execução do projeto.

Durante a reunião, o Superintendente do DER assegurou que o órgão está empenhado em agilizar os processos licitatórios, visando o início das obras o mais breve possível.

De acordo com a Prefeitura, as estradas em questão são de extrema importância para a infraestrutura do futuro distrito industrial, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região.