Empresário da região morre em grave acidente no MS

O empresário tupaense, e Almir Magdaleno Sanchez, morreu na manhã desta quinta-feira (30) em um acidente ocorrido na MS-040, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Santa Rita do Pardo. Segundo informações apuradas pelo Da Hora Bataguassu, uma carreta e uma Fiat Strada se envolveram em uma colisão frontal e, além do falecimento do tupãense, feriu um outro homem.

Com o impacto da colisão, a carreta saiu da pista e tombou, enquanto o Fiat Strada ficou completamente destruído. Na Fiat Strada estava o empresário tupãense e um um outro homem.

O tupãense de 61 anos ficou preso as ferragens e veio a óbito no local, já o outro ocupante da Strada foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Santa Rita do Pardo. O motorista da carreta não sofreu ferimentos e permaneceu ileso, no local, após o acidente.



Equipes da Perícia Técnica de Bataguassu, bem como equipes da Polícia Civil e também da Policia Militar Rodoviária, foram acionadas para realizar os levantamentos necessários e apurar as causas que levaram ao acidente.

Velório

Segundo o Facebook Dernival Manfio, o corpo de Almir Magdaleno Sanchez está sendo transladado de Santa Rita do Pardo-MS para Tupã e será velado no Memorial São Vicente.