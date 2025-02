Carretas da mamografia e do empreendedorismo realizam atendimento em Adamantina

As carretas da mamografia e do empreendedorismo que estão em Adamantina iniciaram os atendimentos ontem (3). Ambas ficarão no município até o dia 15 de fevereiro disponibilizando cursos e a realização do exame e estão estacionadas em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e integra o programa SP por Todas. A solenidade de abertura das carretas que ocorreu na manhã de ontem (3), contou com a presença da secretária estadual, Valéria Bolsonaro.

A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lucia Haga, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Tiveron, vereadores, secretários e outras autoridades.

Em seu discurso, tanto o prefeito José Tiveron como a presidente do Fundo Social Solidariedade, agradeceram pela iniciativa do Governo do Estado e que vai possibilitar que o município realize 550 mamografias.

“Todo mundo sabe que ninguém mora no país e no estado, mas é no município. É ali que as mulheres precisam ter suas necessidades atendidas, supridas e precisam ter tanto um alento tanto do Estado quanto da Prefeitura. Agradecemos a união de todos para que fosse possível trazer essas duas ferramentas para Adamantina”, disse Valéria.

Valéria ainda falou da Cartilha São Paulo Por Todas que pontua os programas e serviços do Governo do Estado de São Paulo para as mulheres.

Carreta da Mamografia

As mulheres que tem entre 50 e 69 anos podem retirar a senha apresentando documento com foto e cartão do SUS. Por sua vez, mulheres que tem de 35 a 49 anos precisam apresentar pedido médico, documento pessoal e cartão do SUS. Além disso, é preciso ter feito o exame há um ano ou há 6 meses mais o pedido médico.

Os atendimentos são oferecidos de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h e será realizado por meio de demanda espontânea, ou seja, por meio da distribuição de senhas, sempre a partir das 8h.

Carreta do Empreendedorismo

Além dos exames, a carreta do empreendedorismo trará cursos como: Noções básicas de corte de cabelo; Design de sobrancelhas com correção de henna; Depilação facial com linha; Fotografia comercial com celular disponibilizados de forma gratuita pelo Senac e, ainda, terá o Sebrae com o Sebrae Delas.

As inscrições ainda podem ser efetuadas no link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZVrHc_ZJCjdNggAAwLmx4gdUMDBOQllQVVpVRVdTUTBCQ1g1NVVVRklZOC4u&origin=QRCode&route=shorturl

Haverá ainda uma apresentação sobre prevenção e combate à violência durante a espera para a realização da mamografia promovida pela DDM e também a palestra sobre alimentação saudável também enquanto as mulheres aguardam para a realização do exame. A Defensoria Pública também fará atendimentos entre os dias 11 e 14 de fevereiro das 9h às 12h.