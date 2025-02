FLÓRIDA: Secretário de Esportes e Cultura participa de Encontro de Gestores na capital paulista

O secretário de Esportes, Lazer e Cultura da Prefeitura de Flórida Paulista, Fausto Tavoloni, participou esta semana do Encontro de Gestores Cult SP, em São Paulo. O prefeito dr. José Andriotti e o vice-prefeito Tairo Ferrarezi também estiveram presentes no evento.

O encontro foi realizado nesta quarta-feira (29), no Complexo Júlio Prestes. A Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado, promoveu o encontro que reuniu grande número de gestores.

O ator, autor e diretor, Odilon Wagner, abriu o evento com os gestores da área da cultura. A secretária estadual Marília Marton marcou presença.

Na reunião foram explanados os projetos culturais que a Secretaria Estadual disponibilizará em parceria com os municípios.

Alguns deles são: Osesp, Fábricas de Cultura, Museu de Ciências, Museu da Língua Portuguesa, Apaa, Conservatório de Música de Tatuí, Museu do Café e Guri.

Além disso, os participantes puderam conhecer os estandes e obter informações quanto aos projetos culturais que podem ser desenvolvidos no município.

“O governo apresentou inúmeras possibilidades de realizar parcerias e estaremos trabalhando para pleitear as parcerias dentro de um estudo que se enquadra com o nosso município”, disse o secretário Fausto Tavoloni.