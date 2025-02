IMOBILIÁRIA PACAEMBU: nova gestão, mesma tradição de excelência

A empresária Camila Luzetti assume a liderança da Imobiliária Pacaembu, trazendo consigo a experiência adquirida ao longo dos anos ao lado de seu pai, um dos grandes nomes do setor imobiliário. Com essa transição, a Imobiliária Pacaembu reafirma seu compromisso com a tradição, a confiança e a qualidade nos serviços prestados.

“Agradeço imensamente a confiança de nossos clientes e amigos. Podem ter certeza de que continuaremos oferecendo o mesmo atendimento de excelência que marcou a trajetória da Imobiliária Pacaembu, idealizada com dedicação pelo meu pai”, disse Camila Luzetti.

Especializada em compra, venda e locação de imóveis urbanos e rurais, a Imobiliária Pacaembu garante um atendimento diferenciado, promovendo negociações seguras e um excelente relacionamento entre proprietários e locatários.

O telefone da Imobiliária Pacaembu é o (18) 3862-2035 ou celular e WhatsApp (18) 99773-6816. Instragram – @imobiliariapacaembu.

Atendimento de segunda a sexta-feira em horário comercial.