FLORIDA: Secretária explica cenário da dengue no Município e pede apoio da população

Na tarde da última terça-feira (4), a secretária municipal de Saúde de Flórida Paulista, Franciele Anselmo, esteve na redação do jornal e site Folha Regional, aproveitando a ampla circulação e audiência dos meios de comunicação para esclarecer o cenário da dengue pelo qual o município está passando.

TESTES RÁPIDOS

Conforme Franciele, ao assumir a pasta, o município já registrava vários casos de dengue. Ela esclareceu que a realização de testes rápidos, visa um diagnóstico rápido e otimiza o início do tratamento e cuidados específicos nos casos positivos, porém, tal ação, evidencia os números elevados de casos em relação as cidades da região que enviam material para o Instituto Adolfo Lutz de Marília, pois o retorno deste resultado varia em média 7 dias, a depender da demanda o laboratório, e os pacientes tendem a não retornar na data agendada para a coleta e envio do material.



“Com a realização do teste assim que o paciente apresenta os sintomas, podemos identificar os casos positivos e realizar todo o acompanhamento e os protocolos de saúde, garantindo um melhor atendimento. Porém, há situações em que o município aparenta ter mais casos que os demais da região, o que se deve à forma mais ágil de detecção e inserção de dados no sistema”, explicou a secretária.

SALA DE HIDRATAÇÃO

Paralelamente ao trabalho de identificação dos casos positivos, também foi montada uma sala de hidratação para receber os pacientes diagnosticados com dengue. Além de garantir um atendimento mais humanizado e com maior atenção dos profissionais da saúde, essa medida contribui para evitar a superlotação de leitos da Santa Casa de Misericórdia, parceira no atendimento à população.

APLICAÇÃO DE FUMACÊ

No combate efetivo ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, estão sendo realizados trabalhos de fumacê, com o apoio do Núcleo de Apoio às Operações Regionais (sediado em Marília); mutirões de vistoria em quintais para eliminação de larvas e criadouros, aliados ao trabalho de conscientização realizado pelos agentes comunitários de saúde e de controle de endemias, além de outras iniciativas.

Prédios públicos das áreas de saúde, educação, o Cemitério Municipal e outros espaços também foram nebulizados.





NUMERO ATUAL E DIMINUIÇÃO DOS CASOS

De acordo ainda com a secretária, até o último domingo, dia 2, foi contabilizado um total de 171 casos positivos em Flórida Paulista.

Porém fazendo um diagnóstico da doença com as ações que estão sendo tomadas pode-se afirmar que está ocorrendo uma diminuição no número de casos nos últimos dias.

“O que nós pedimos é a colaboração da população nessa luta contra o mosquito da Dengue. O Poder Público está fazendo a sua parte, mas é extremamente necessária a parceria da população para que todas as medidas adotadas sejam eficazes”, finalizou a secretária de Saúde, Franciele Anselmo.

Ela também destacou que, “com o tempo chuvoso, é necessário redobrar os cuidados, uma vez que, há a possibilidade de um aumento de criadouros do mosquito da dengue”.