PACAEMBU: Vereador sugere reestruturação e modernização das leis relativas ao distrito industrial

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Donizete Ferreira de Brito “Dony”, apresentou indicação para que o prefeito, juntamente com o setor competente da Prefeitura, estude possibilidade de realizar uma reestruturação e modernização das leis relativas ao distrito industrial.

Ressaltou o vereador que a modernização das leis tem como objetivo estabelecer critérios claros e temporais para o uso dos lotes, bem como retornar os lotes improdutivos para a administração pública com maior eficiência e facilitar a emissão da documentação necessária para garantir o funcionamento das empresas situadas no distrito industrial.

De acordo com o vereador, com a implementação de leis modernas, com certeza irá garantir melhor funcionamento do distrito industrial para expansão de empresas e na busca por novas, visando a geração de empregos e renda em Pacaembu.

Ressaltou o vereador que atualmente, existem lotes que supostamente estão paralisados, sem terem sido colocados à disposição para novas empresas para uso comercial. Esse fato implica em um des-perdício de recursos e também gera desequilíbrios econômicos na região.

“A legislação atual se tornou um embaraço para a emissão de documentação necessária para o funcionamento das empresas no referido distrito industrial, isso, por sua vez, dificulta o acesso a linhas de crédito e outros benefícios disponíveis para investimento e melhoria das empresas situadas no município, precisando urgentemente de ser feita uma reestruturação e modernização das leis, para que Pacaembu se torne atrativa para investimento no setor comercial e industrial da cidade”, finalizou o vereador Dony.

Por Redação

.

.