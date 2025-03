AMNAP trata sobre cultivo do café na região com o Secretário de Estado da Agricultura

A prefeita de Osvaldo Cruz Vera Morena, atuando como Presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP), organizou uma reunião com o Secretário Estadual da Agricultura, Guilherme Piai, na capital paulista.

O encontro, que contou com a presença de diversos prefeitos da região, produtores rurais, representantes de cooperativas e da Cati, teve como foco principal o cultivo do café.

Na pauta abordada os assuntos foram:

– Linha de crédito específica para a região da Nova Alta Paulista;

– Projeto Piloto (parceria CATI, Universidades, SEBRAE e Prefeituras) para implantação de áreas sustentáveis;

– Auxílio para a APRUP-Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu e Região com máquinas e equipamentos que contribuam para gestão do Selo de Indicação Geográfica do Café

Arábica da Nova Alta Paulista;

– Apoio financeiro para realização do 7º Concurso de Qualidade do Café da Nova Alta Paulista;

– Doação ou subvenção de mudas de qualidade adaptadas às condições climáticas locais (café,

frutíferas e outras com mercado na região);

– Facilitação para obtenção da outorga pelo uso da água e implantação de sistemas de irrigação eficientes, para aperfeiçoamento do uso desse recurso e o aumento da produtividade;

– Criação de um entreposto de comercialização de produtos da agropecuária;

– Contratação de mais técnicos ou parcerias com as Prefeituras para assistência técnica especializada, orientando os agricultores sobre boas práticas agrícolas.

Acompanharam a Prefeita de Osvaldo Cruz os secretários municipais de Desenvolvimento, Renê Gomes e o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Homero Massarente.

“O tema é de grande relevância para a economia e sustentabilidade regionais, por isso uma das prioridades também da AMNAP”, disse a presidente da entidade municipalista.

A reunião reforçou o compromisso das lideranças regionais com o fortalecimento da agricultura e abriu espaço para discussões sobre oportunidades de desenvolvimento para os produtores de café, destacando a importância de políticas públicas e iniciativas conjuntas.

