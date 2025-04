CIDO DO GÁS atende em novo endereço em Lucélia

A distribuidora do “Amigo Cido do Gás”, está de casa nova! Agora, os clientes podem contar com um atendimento ainda mais prático e eficiente na Rua João Mesquita Martins, 17, bairro Nosso Teto 1. O objetivo é continuar oferecendo serviço de qualidade e rapidez na entrega de gás para toda a cidade.

O atendimento acontece todos os dias até as 20h30, garantindo que os clientes possam repor o gás com comodidade. Aos sábados, domingos e feriados, as entregas são realizadas até as 13h00, assegurando que ninguém fique na mão nos momentos mais importantes.

E tem novidade chegando! Em breve, a empresa também oferecerá fardos de refrigerantes e carvão, tornando-se uma opção ainda mais completa para atender as necessidades dos clientes.

Para fazer seu pedido, basta entrar em contato pelo telefone (18) 99658-6014 e garantir uma entrega rápida e segura. (Por: Redação / Foto: Marcos Vazniack)