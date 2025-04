FLÓRIDA: Comissão de Planejamento e Desenvolvimento discute os terrenos das Áreas Industriais 2 e 3

A Comissão de Planejamento e Desenvolvimento de Flórida Paulista realizou uma reunião esta semana para debater a retomada das Áreas Industriais 2 e 3 e impulsionar a geração de emprego no município. O encontro teve como foco a regularização dos terrenos ocupados e a definição de novas diretrizes para otimizar o desenvolvimento empresarial na cidade.

Entre os principais temas abordados, ficou decidido que os proprietários atuais serão notificados para uma reunião com a Comissão de Planejamento e Desenvolvimento. O objetivo desse encontro será estabelecer novos prazos para a conclusão das obras e o início das atividades empresariais. Caso os proprietários não cumpram os prazos estipulados, os terrenos retornarão para a municipalidade, sem possibilidade de nova prorrogação.

Outra importante decisão tomada foi a liberação das escrituras para as empresas que já estão em funcionamento e encontram-se com todas as exigências regularizadas. A liberação será realizada mediante avaliação da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento, garantindo que apenas os empreendimentos devidamente estabelecidos tenham acesso à documentação definitiva dos imóveis.

De acordo com a Comissão, a regularização das Áreas Industriais 2 e 3 é uma prioridade para viabilizar a expansão econômica de Flórida Paulista. Além disso, o município já iniciou os trâmites para o processo de licitação da nova área industrial, o que reforça o compromisso da administração pública com a ampliação do comércio local e a geração de novos postos de trabalho.

A medida visa atrair investimentos, consolidar o crescimento das empresas já instaladas e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento industrial no município, contribuindo diretamente para a melhoria econômica e social da região.

