JUNQUEIRÓPOLIS: Atendimento com horário estendido nas unidades de ESFs

A Prefeitura de Junqueirópolis, implementou uma medida inovadora para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Desde o mês de março, algumas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) passaram a funcionar em horário estendido, das 17h às 20h, em dias específicos. O objetivo é garantir atendimento às pessoas que trabalham no período comercial e encontram dificuldades para comparecer durante o expediente regular.

O novo horário teve início no dia 17 de março na ESF 1. Em seguida, no dia 19 de março, a ESF 3 também passou a oferecer esse serviço. No dia 25 de março, a medida foi ampliada para as ESFs 2, 7 e 8. Com essa expansão, mais moradores passaram a ter acesso a atendimentos médicos e de enfermagem fora do horário comercial.

Dando continuidade à iniciativa, no dia 14 de abril, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) também passará a atender em horário estendido, proporcionando assistência odontológica para aqueles que necessitam de cuidados específicos na área.

A iniciativa visa reduzir a sobrecarga do Pronto Socorro de Junqueirópolis, que frequentemente enfrenta lotação devido à alta demanda por atendimento.

O prefeito Neto Furini destacou que o objetivo da administração municipal é tornar o horário estendido uma prática frequente nas ESFs da cidade, garantindo acesso igualitário à saúde pública.

“Saúde é prioridade e deve ser para todo mundo. Quem trabalha o dia todo e não tem tempo ou não pode sair para cuidar dela também precisa de atendimento. E é isso que queremos. Uma saúde para todos!”, enfatizou o prefeito Neto Furini em suas redes sociais.

A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão municipal com a promoção da saúde e a inclusão de todos os cidadãos no acesso aos serviços essenciais.

Por Redação