LUCÉLIA: Fiscalização de trânsito resulta em mais de 70 autuações e 15 veículos recolhidos

No sábado (5), a Polícia Militar, por meio do 25° Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizou uma operação de fiscalização de trânsito no município de Lucélia.

A ação teve como objetivo intensificar o patrulhamento preventivo, promover bloqueios e realizar vistorias veiculares para reduzir índices criminais, identificar irregularidades e aumentar a percepção de segurança da população.

Durante a operação, foram realizadas 51 buscas pessoais e 49 abordagens de indivíduos. A fiscalização incluiu 33 motocicletas, totalizando 71 autos de infração lavrados. Além disso, 15 veículos foram recolhidos por apresentarem irregularidades diversas.



Entre os problemas constatados pelas equipes estavam: licenciamento vencido, pneus carecas, recusa ao teste do etilômetro, condutores sem CNH ou com a habilitação vencida, exercício irregular da atividade de moto táxi e para-brisas trincados, entre outras infrações. (Por: Impacto / Foto: Polícia Militar)