PACAEMBU: Morador realiza tapa buraco por conta própria e gera repercussão

A situação precária do asfalto em Pacaembu levou um morador da Rua Maranhão, nas proximidades do antigo Fórum, a tomar uma atitude inusitada. Cansado de esperar pela Prefeitura para a realização do serviço de tapa-buracos, ele decidiu agir por conta própria e concretou os buracos na via.

De acordo com informações, o próprio morador preparou o concreto e aplicou diretamente nos buracos, sem registro da execução do serviço, apenas do resultado final. A iniciativa ganhou destaque nas redes sociais através do radialista Tony Silva, o que gerou grande repercussão na cidade. O caso aconteceu justamente na semana em que Pacaembu comemora mais um aniversário, trazendo ainda mais atenção para a questão da infraestrutura viária local.

A falta de manutenção das vias tem sido uma reclamação recorrente dos moradores de Pacaembu, sendo que, em algumas regiões, a simples operação de tapa buracos já não é suficiente, necessitando recapeamento completo para solucionar os problemas.

Até o momento, a Prefeitura de Pacaembu não se manifestou sobre o episódio ou sobre a frequente demanda por melhorias na pavimentação da cidade.