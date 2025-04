Centro Cultural Matarazzo de Prudente é preparado para receber restauração

A partir do dia 30, alguns agendamentos de espaços no local serão alterados.

O Centro Cultural Matarazzo de Presidente Prudente está sendo preparado para receber uma restauração contemplada via Fomento Cultsp-PNAB, edital Nº 12/2024, submetido por uma empresa da cidade, no valor de R$ 2 milhões. O local será restaurado seguindo as regras de bens tombados, que preservará as características originais do espaço, garantindo que não perca suas funcionalidades atuais.

Durante as intervenções, as agendas para os espaços do ‘Armazém’, da Sala de Cinema ‘Condessa Filomena Matarazzo’ e do Auditório ‘Sebastião Jorge Chammé’ serão encerradas dia 30 de abril. A previsão é de que os agendamentos fiquem suspensos durante um ano e meio, tempo previsto para a conclusão da restauração.

O espaço da biblioteca também precisará ser realocado. O serviço está mudando de local, sendo redirecionado para a sala 4. Aproximadamente 50% do acervo já foi transferido.

Nas salas que estavam sendo ocupadas pelo Conselho das Associações de Moradores de Presidente Prudente (Campp), no Boulevard, será instalado o gabinete da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), além de alguns setores da pasta, como a difusão e a coordenadoria, medida que também faz parte das ações de restauração.

O secretário, Paulo Sanches, ressalta que algumas atividades serão transferidas para o IBC, para o Museu, para o hall do Teatro Paulo Roberto Lisboa, para a Escola Municipal de Artes ‘Jupyra Cunha Marcondes’ e comenta que o tablado da escola de artes será reativado.

Além das restaurações via Cultsp-PNAB, o Matarazzo também foi contemplado com uma emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Bragato, que está em processo de licitação para reparos no telhado. Também serão realizadas manutenções na rede elétrica, custeadas com recursos próprios.

Restauração

O projeto de restauração já foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio, que será realizado nos mesmos moldes da restauração do Museu e Arquivo Histórico Municipal ‘Prefeito Antônio Sandoval Netto’, concluído em 2023.

Os detalhes do projeto estão sendo alinhados com a equipe do Estado de São Paulo, que acompanhará a realização da obra. Em breve, será realizado o lançamento oficial, quando a equipe técnica fará a apresentação do projeto e a exposição dos detalhes da restauração. (Por: Assessoria – Foto: Arquivo/Secom)

