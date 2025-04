Homem que atacou ex-companheira com facão é condenado a mais de 18 anos de prisão em Pacaembu

Foi realizado na última quinta-feira (10), no Fórum de Pacaembu, o júri popular do homem acusado de atacar a ex-companheira com golpes de facão, em um crime registrado no dia 8 de janeiro de 2023. Na época, o caso repercutiu em toda a região.

Conforme as informações apuradas na época, a vítima, uma mulher de 40 anos, foi surpreendida pelo ex-marido enquanto visitava os filhos, que estavam sob os cuidados do avô paterno. Durante o encontro, o agressor desferiu diversos golpes de facão contra a mulher, atingindo-a na cabeça, nos braços e nas pernas.

Após o ataque, o homem fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Adamantina, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e sobreviveu aos ferimentos, apesar da gravidade.



Dias depois, o autor foi preso e desde então está sob custódia do Estado na Penitenciária de Pacaembu. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio com agravantes.

A Justiça fixou a pena em mais de 18 anos de reclusão. Após a realização do júri, o homem foi novamente levado para a unidade prisional de Lucélia onde segue detido e deve cumprir a pena. (Por: Redação)