FLORA RICA: Prefeitura investe em melhorias na região da Ponte Velha no Rio do Peixe para impulsionar o ecoturismo

O prefeito Fábio esteve este final de semana no local conhecido como Ponte Velha, às margens do Rio do Peixe, na divisa entre os municípios de Flora Rica e Emilianópolis.

A visita integra uma série de ações da Prefeitura que têm como objetivo o resgate e fortalecimento do ecoturismo na região.

A área, que vem recebendo uma série de melhorias por meio do setor de Obras da Prefeitura, passou por intervenções importantes: foi reestruturado um acesso para embarcações, o espaço destinado ao camping foi nivelado e também foi instalado um ponto para a correta disposição de resíduos — tudo isso com as devidas autorizações ambientais emitidas pela CETESB.

Durante a visita, o prefeito destacou que o local tem um enorme potencial turístico e ambiental. “Estamos buscando a extensão do Parque Estadual do Rio do Peixe até o nosso município. Já estivemos em tratativas com a Secretaria de Turismo do Estado para garantir o selo de turismo para Flora Rica e, com isso, conquistar mais recursos e visibilidade para o local”, afirmou Fábio.

Outra ação anunciada é o plantio de árvores frutíferas nativas para reforçar a mata ciliar, agregando ainda mais valor ecológico e turístico ao espaço.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para agradecer ao secretário municipal de Obras, Paulo Fernando, ao secretário de Meio Ambiente, Inaldo, e a todos os servidores da Casa da Agricultura, Meio Ambiente e Obras, que estão empenhados nessa iniciativa. “Esse trabalho só é possível graças ao esforço conjunto de uma equipe comprometida com o futuro sustentável do nosso município”, destacou.

O local, agora oficialmente denominado como Francisco Vilar — em homenagem ao senhor conhecido como Chico Redivo, um dos desbravadores da região e antigo morador das margens do rio — está se tornando um ponto de referência para quem busca contato com a natureza, lazer ao ar livre e práticas de turismo sustentável.

Por Assessoria de Imprensa

