FLÓRIDA: Fundo Social realiza 1º Bazar Solidário em parceria com o Instituto Provendo Amor

O Fundo Social de Flórida Paulista, em colaboração com o Instituto Provendo Amor, promo-veu com sucesso o primeiro Bazar Solidário do município. A iniciativa teve como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo roupas e calçados de forma totalmente gratuita.

O evento contou com a presença de diversas famílias da cidade, que puderam escolher peças de vestuário e calçados em bom estado, garantindo mais conforto e dignidade para o dia a dia.

A presidente do Fundo Social, Márcia Andriotti, expressou sua gratidão ao Instituto Provendo Amor pela parceria e também aos voluntários que contribuíram para a realização do bazar. “A união de esforços fez toda a diferença. Foi emocionante ver tantas famílias sendo atendidas com carinho e respeito. Nosso desejo é repetir essa ação e continuar ajudando quem mais precisa”, destacou.

Diante da repercussão positiva, a proposta é realizar novas edições do bazar solidário, ampliando ainda mais o alcance da ação social no município.

Por Prefeitura

