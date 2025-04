LUCÉLIA: Iniciadas obras de recuperação em estrada vicinal através de parceria

A estrada vicinal Paschoal Milton Lentini, que liga a cidade de Lucélia ao Parque Municipal Salto Botelho, está passando por obras de recuperação em trechos danificados. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Lucélia e a Usina Zilor, com execução das melhorias por meio da equipe de obras do Almoxarifado Municipal.

De acordo com a prefeita Tati Guilhermino, os serviços incluem a reconstrução da base da estrada e a aplicação de nova camada asfáltica, visando restaurar as condições adequadas de tráfego e garantir mais segurança aos usuários. A via é amplamente utilizada, recebendo diariamente um grande volume de veículos, com destaque para o tráfego intenso de caminhões.

“As melhorias são essenciais para garantir maior conforto e segurança aos motoristas que utilizam essa estrada, especialmente os trabalhadores e produtores rurais da região”, afirmou a prefeita. Ela também destacou a importância da parceria com a Usina Zilor como um exemplo positivo de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada.

As obras na vicinal Paschoal Milton Lentini atendem a uma demanda antiga dos moradores e usuários, especialmente pelo papel estratégico da via no escoamento da produção agrícola e no acesso a Usina Zilor e ao Parque Salto Botelho, um dos principais pontos turísticos do município.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos dias, dependendo das condições climáticas. A prefeitura reforça que está empenhada em buscar melhorias constantes na infraestrutura rural, priorizando sempre a segurança e o bem-estar da população.

Por Redação

