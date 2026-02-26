Close Menu
sábado, março 7
Caminhão desgovernado atinge carros parados em semáforo em Presidente Prudente

Um caminhão desgovernado atingiu ao menos cinco carros que estavam parados em um semáforo na Avenida Joaquim Constantino, no cruzamento com a Avenida da Saudade, em Presidente Prudente, na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o veículo teria perdido o freio e descido a avenida antes de colidir com os automóveis. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento a duas pessoas idosas que passaram mal devido ao nervosismo, mas não houve registro de ferimentos.

A Polícia Militar informou que, como não houve vítimas e os veículos foram retirados do local, não foi necessária a realização de perícia. A quantidade exata de carros atingidos ainda não foi confirmada, já que alguns deixaram o local após o acidente. (Por: g1 – Fotos: Marianne Santana/TV TEM)

