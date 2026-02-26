Caminhão desgovernado atinge carros parados em semáforo em Presidente Prudente

Um caminhão desgovernado atingiu ao menos cinco carros que estavam parados em um semáforo na Avenida Joaquim Constantino, no cruzamento com a Avenida da Saudade, em Presidente Prudente, na manhã desta quarta-feira (25).

