JUNQUEIRÓPOLIS: Vereadores sugerem providências e melhorias nas redes de água e esgoto da cidade

Foi apresentado na Câmara Municipal de Junqueirópolis uma importante indicação ao prefeito municipal solicitando estudos e providências para melhorias na infraestrutura de rede de água da cidade. O documento é de autoria dos vereadores Reinaldo Codognato, Anderson Marcos Viana, Bruno Herreira, Edvaldo Aparecido Carvalho, Elizeu Adriano, Renato Vieira de Brito e Samir Edson Tino.

De acordo com a indicação encaminhada ao chefe do Executivo, os parlamentares pedem que seja analisada, junto ao setor competente da administração, a possibilidade de destinar recursos anuais para a substituição preventiva dos encanamentos da rede de água da cidade.

Segundo os vereadores, grande parte da estrutura atual é antiga e necessita de renovação para evitar problemas futuros, como vazamentos, rompimentos e até riscos de contaminação, garantindo assim mais segurança e qualidade no abastecimento à população.

Outro ponto destacado no documento é a necessidade de reavaliar e, se necessário, alterar a rota de bombeamento de esgoto no município. Bairros como Alto do Cene e Jardim dos Pássaros vêm enfrentando transtornos recorrentes em razão do sistema atual, o que tem gerado reclamações de moradores e preocupação com possíveis impactos sanitários e ambientais.

Além disso, os vereadores solicitam a realização da limpeza das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), com atenção especial à “lagoa de tratamento do matadouro” e, principalmente, à “lagoa de tratamento do Carreiro”. A medida tem como objetivo melhorar a eficiência do tratamento de esgoto e minimizar impactos ambientais, contribuindo para a preservação dos recursos hídricos e para a saúde pública.

