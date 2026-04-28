Carreta carregada de milho tomba e espalha carga na SP-333

Uma carreta carregada de milho tombou na manhã desta terça-feira (28), na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Júlio Mesquita (SP).
De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle da carreta na altura do km 295 e o veículo desviou para a esquerda.
Até a última atualização desta reportagem, o canteiro lateral e a faixa dois estavam interditados, porém o tráfego segue normalmente no trecho, sem registro de congestionamento.
O motorista não ficou ferido e as causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação