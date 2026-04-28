Policiais vão atender acidente com quatro veículos e encontram carro roubado com mais de 360 kg de maconha, no Paraná

Durante o atendimento de um acidente envolvendo quatro veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um carro roubado com mais de 360 quilos de maconha. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na BR-369, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná.
O motorista do carro fugiu e está foragido. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 352, no distrito de Piquirivaí. Um dos carros seguia no sentido de Cascavel a Campo Mourão, quando tentou forçar uma ultrapassagem a um caminhão e bateu na lateral dele.