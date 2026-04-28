Atletas pacaembuenses se destacam na Corrida JUFAI 2026 em Adamantina

No último domingo, 26 de abril, a cidade de Adamantina foi palco de mais uma edição da tradicional Corrida de Pedestres JUFAI 2026. O evento, promovido pelo Centro Universitário de Adamantina, reuniu dezenas de atletas de diversas cidades da região em uma prova de 5 quilômetros marcada pelo alto nível técnico e espírito esportivo.

A já consolidada corrida de rua voltou a atrair grande público e competidores, reforçando sua importância no calendário esportivo regional. Entre os destaques da competição, esteve a equipe de atletismo de Pacaembu, que mais uma vez marcou presença com desempenho expressivo e muita determinação ao longo do percurso.

Representando o município, os atletas demonstraram garra do início ao fim da prova, conquistando resultados significativos. Edvaldo garantiu o segundo lugar em sua categoria, enquanto Zelma teve uma atuação de destaque ao subir no lugar mais alto do pódio, conquistando o primeiro lugar em sua categoria. Além deles, os atletas Lara, Francisco e Leandro também apresentaram ótimo desempenho, evidenciando o preparo e a dedicação da equipe.

Com os resultados alcançados, a equipe de Pacaembu somou ao todo dois troféus, ampliando sua galeria de conquistas e reafirmando sua força nas competições regionais.

A participação expressiva e o desempenho dos atletas evidenciam o talento esportivo presente da equipe de atletismo pacaembuense. A equipe segue como referência na região, levando o nome de Pacaembu a importantes competições.

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