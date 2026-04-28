LUCÉLIA: Suspeitos fogem a nado após flagrante de pesca predatória na cachoeira do Salto Botelho

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental apreendeu duas redes de pesca utilizadas irregularmente no Rio Aguapeí, na região da Cachoeira do Salto Botelho, em Lucélia, nesta segunda-feira (27).
De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento na margem esquerda do rio, em um local considerado crítico para a prática de pesca predatória e onde a atividade é proibida.
Durante a fiscalização, dois homens foram avistados utilizando uma rede de arrasto para pescar. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles fugiram a nado pelo rio e abandonaram os equipamentos no local.