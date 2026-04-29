Após atingir policial com motocicleta e tentar fugir, homem é preso por tráfico de drogas em Presidente Prudente

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas após uma denúncia anônima, nesta terça-feira (28), em Presidente Prudente.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu a informação de que o envolvido entregaria drogas próximo a um supermercado.

Os policiais iniciaram trabalho de vigilância quando visualizaram o envolvido de motocicleta. Ao ser dada ordem de parada, ele desobedeceu, avançou com o veículo na direção de um dos agentes e atingiu-o.

Na sequência, o investigado abandonou a moto e tentou fugir a pé, além de arremessar objetos contra os policiais e dispensar porções de drogas.

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De acordo com os agentes, o homem foi capturado algumas quadras adiante.

Foram apreendidas porções de crack, que totalizaram 38,3 gramas da droga.

Foi apurado também que o investigado utilizava sua sobrinha, que é adolescente, como forma de disfarçar o crime quando entregasse as drogas.

O celular do homem também foi apreendido.

Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi preso por tráfico de droga, desobediência e resistência, e permaneceu à disposição da Justiça. (Por: Ifronteira)