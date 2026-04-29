Fiscalização apreende 16 mil óculos sem documentação fiscal avaliados em R$ 160 mil

Uma fiscalização apreendeu nesta terça-feira (28) mercadorias avaliadas em R$ 160 mil no km 651 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo à Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Dracena.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe abordou dois carros, sendo um com placas de Osasco (SP) e outro com placas de Campo Grande (SP).

Após vistorias veiculares, foram localizados grande quantidade de óculos vindos do Paraguai, sem documentação fiscal, sendo transportada em todo interior dos veículos.

Os automóveis estavam ocupados apenas pelos motoristas, sendo liberados após o registro da ocorrência na Delegacia da Receita Federal, em Presidente Prudente.