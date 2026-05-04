FLÓRIDA: Procurados da Justiça são presos, um na casa da avó e outro na amiga

A Polícia Militar realizou ontem (3), duas capturas de procurados pela Justiça em ocorrências distintas registradas em Flórida Paulista.

A primeira ação ocorreu por volta das 20h50, na Avenida Flórida, após denúncias indicarem que um homem de 29 anos, estaria escondido na casa da avó, no distrito do Indaiá do Aguapeí.

Segundo a PM, o indivíduo era procurado pela Justiça por envolvimento em furto (artigo 155 do Código Penal) e também por tráfico de drogas, com condenação de 9 anos, 8 meses e 20 dias em regime fechado, incluindo tráfico internacional.

Durante patrulhamento, as equipes localizaram o suspeito em um corredor que dava acesso a uma residência nos fundos. Ele foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado no momento, a consulta via COPOM confirmou os mandados de prisão em aberto. O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Adamantina, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A segunda ocorrência foi registrada na Rua José Firpo, centro da cidade. Após informações de que um homem de 35 anos, morador de Lucélia estaria escondido em uma residência, equipes da PM se deslocaram até o local. Inicialmente, a proprietária informou que o suspeito não estava no imóvel, porém, durante a averiguação, os policiais notaram um indivíduo fugindo pelos fundos.

Diante da tentativa de evasão, foi realizado um cerco nas imediações, resultando na localização e abordagem do suspeito. Em consulta via COPOM, foi confirmada a condição de procurado pela Justiça. Os policiais utilizaram algemas e conduziram o homem ao Plantão da Polícia Judiciária de Adamantina, onde ele permaneceu preso.

As duas ocorrências contaram com o empenho de equipes da Força Tática e do policiamento local. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Folha Regional)



