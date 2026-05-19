Carreta carregada com bois tomba na SP-425

Uma carreta carregada com bovinos tombou na manhã desta terça-feira (19) no km 416,014 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a carreta trafegava na rodovia sentido sul, quando o motorista veio a dormir no volante, perdendo o controle da direção e tombando, ficando imobilizado sobre uma das faixas e o acostamento.

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A vítima foi retirada do veículo, sem escoriações, deambulante e consciente, sendo removida para o pronto socorro.