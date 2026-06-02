DRACENA: Prefeitura investe na Saúde com a aquisição de 4 novas ambulâncias

A Prefeitura de Dracena segue fortalecendo os investimentos na saúde pública e ampliando a estrutura de atendimento à população. Em apenas dois meses, a Administração Municipal adquiriu quatro novas ambulâncias para reforçar a frota da Secretaria de Saúde, garantindo mais agilidade, segurança e qualidade no transporte de pacientes.

A primeira ambulância foi entregue em abril e outras três chegaram ao município durante o mês de maio. Os veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares e também com recursos próprios da Prefeitura, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a melhoria da estrutura da saúde pública. Entre os novos veículos adquiridos estão uma ambulância Renault Master, duas Citroën Jumpy e uma Mercedes Sprinter.

Com a chegada das novas ambulâncias, a Prefeitura de Dracena amplia a estrutura de atendimento da Secretaria de Saúde, oferecendo mais agilidade, segurança e conforto no transporte de pacientes e nas transferências realizadas pelo município. O reforço da frota também garante melhores condições de trabalho às equipes da saúde e mais eficiência nos atendimentos prestados à população.

A Administração Municipal destaca que os investimentos na área da saúde seguem como prioridade, buscando constantemente ampliar e modernizar os serviços oferecidos aos moradores de Dracena.

Diretoria de Comunicação

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