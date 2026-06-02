JUNQUEIRÓPOLIS: Ruas de três bairros recebem obras de recapeamento asfáltico

Está sendo concluída mais uma etapa de recapeamento asfáltico em ruas de Junqueirópolis.

O prefeito Neto Furini através das redes sociais comemorou mais essa etapa de recapeamento no programa que vem sendo trabalhado pela administração municipal desde o início do atual mandato.

De acordo com o prefeito Neto Furini, nesta etapa estão beneficiadas as seguintes ruas da Perdizes, Maria Regazoli, Sebastião Rosa, um trecho da Akira Katayama, Avenida Marconi e trechos da José Bonifácio e Campos Sales. No total são três bairros que estão sendo beneficiados.

Ainda o prefeito informou que esta etapa de recapeamento asfáltico está sendo executada através de uma emenda no valor de R$ 400 mil viabilizada pelo do deputado estadual Mauro Bragato além de contrapartida de recursos próprios da Prefeitura de Junqueirópolis.

“Eu sei que você pergunta sobre a sua rua. Mas essas aqui, assim como as do Jardim Esperança que já foram asfaltadas e outras que irão começar em breve. A gente fez levantamento, olhou as vias que mais precisavam, as que têm mais tráfego e as que ajudam a ligar partes importantes da Cidade. Tudo com estudos e planejamentos!”, afirmou o prefeito.

Ainda o prefeito Neto Furini agradeceu o trabalho do deputado estadual Mauro Bragato pela parceria em favor da população de Junqueirópolis garantindo mais essa etapa de recapeamento asfáltico. “A gente sabe que não dá para arrumar a cidade inteira de uma vez. Mas Rua por Rua, Bairro por Bairro, Junqueirópolis vai avançando!”, finalizou o prefeito.

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