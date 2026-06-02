FAI abre inscrições para Projetos de Extensão com bolsas de R$ 400 para estudantes

O Centro Universitário de Adamantina – FAI, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), publicou o Edital N° 015/2026, que abre o período de submissão para Projetos de Extensão da instituição. As inscrições estão abertas desde o dia 19 de maio e seguem até 15 de junho de 2026. Os projetos aprovados e viabilizados terão início no segundo semestre de 2026 e deverão possuir viabilidade técnica para execução de 12 meses, de agosto de 2026 a julho de 2027.
De acordo com o edital, as propostas aprovadas contarão com benefícios do Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PROBEX/FAI) para alunos e atribuição de aulas para os docentes responsáveis. O sistema de distribuição funcionará da seguinte maneira:
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Os três primeiros projetos classificados de cada departamento receberão fomento, com a concessão de bolsa no valor de R$ 400,00 mensais aos alunos orientandos.
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Os professores orientadores destes projetos contemplados receberão a atribuição de horas/aula durante a vigência da proposta.
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Será disponibilizada também uma bolsa específica, de R$ 400,00 ao discente, voltada para um projeto vinculado aos cursos de licenciaturas, reforçando o compromisso com o fortalecimento dessa área.
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O quarto projeto classificado de cada departamento será aprovado na modalidade voluntária, na qual não há repasse financeiro ao aluno, mas está mantida a atribuição de horas-aula ao docente.
ODS da ONU
Uma das grandes exigências do atual certame é que todo Projeto de Extensão submetido deve estar atrelado a um Programa de Extensão da PROEXT e obrigatoriamente alinhado a, no mínimo, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. As propostas que não indicarem a qual ODS pertencem e não justificarem essa escolha serão automaticamente desclassificadas.
Para este edital, os ODS válidos são:
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ODS 3: Saúde e Bem Estar.
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ODS 4: Educação de Qualidade.
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ODS 5: Igualdade de Gênero.
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ODS 10: Redução das Desigualdades.
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ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
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ODS 17: Parcerias e Meios de Implantação.
Inscrições
A inscrição deve ser feita de maneira digital e exclusivamente pelo professor orientador por meio do sistema PROTOCOLO FAI. Cada docente pode submeter até dois projetos.
Para que o aluno indicado pelo professor se habilite ao recebimento da bolsa, ele precisa estar regularmente matriculado em um curso de graduação do Centro Universitário de Adamantina e cumprir critérios específicos estipulados no edital:
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Ter frequência nas aulas igual ou superior a 75%.
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Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior que 7,00.
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Não somar mais do que duas disciplinas reprovadas no momento de sua inscrição.
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Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa acadêmica (vedado o acúmulo).
A seleção ocorrerá por meio de uma nota final obtida por média ponderada em três etapas de avaliação. A análise do Projeto de Extensão, de caráter eliminatório e avaliada de forma cega por um Comitê Externo, tem peso três. Também serão pontuadas, de modo classificatório, a Produção Científica Extensionista (peso dois) e a Produção Científica Geral do professor orientador (peso um).
A divulgação da classificação preliminar ocorrerá no dia 29 de junho de 2026. Os inscritos que desejarem interpor recurso poderão fazê-lo via Protocolo FAI entre 30 de junho e 2 de julho. O resultado final dos projetos selecionados será conhecido no dia 6 de julho de 2026 e sua homologação se dará em 8 de julho de 2026.
Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP
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