Flórida Paulista lança Cidade Empreendedora e terá Empretec gratuito

O município de Flórida Paulista firmou parceria com o Sebrae-SP e deu um importante passo para o fortalecimento do empreendedorismo local com o lançamento oficial do programa Cidade Empreendedora: Flórida Paulista, realizado na segunda-feira, 26 de maio. A iniciativa também conta com o apoio da Associação Comercial local.

Ao longo de 2026, o programa promoverá uma série de ações voltadas ao desenvolvimento dos empreendedores da cidade, incluindo capacitações nas áreas de inteligência artificial, marketing e finanças, além de consultorias individuais e participação em importantes feiras de negócios.

Entre as ações previstas, o grande destaque é a realização inédita do Seminário Empretec em Flórida Paulista. Reconhecido mundialmente como um dos principais programas de formação de empreendedores, o Empretec utiliza metodologia desenvolvida pela ONU e aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae.

Pela primeira vez na história do município, empreendedores locais terão acesso à imersão completa do programa. Como diferencial, a Prefeitura Municipal adquiriu 24 vagas exclusivas para empresários da cidade, garantindo participação 100% subsidiada para o público-alvo.

O seminário é destinado a empreendedores ou representantes de empresas locais enquadradas como MEI, ME ou EPP. As vagas são limitadas e o processo seletivo inclui inscrição, entrevista conduzida com apoio de Inteligência Artificial — que avalia se o candidato está no momento ideal para participar do programa — e posterior validação da equipe Sebrae.

As inscrições podem ser realizadas pelo formulário oficial: Formulário de inscrição do Empretec. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (18) 3916-9066.

O Empretec será desenvolvido em três etapas. A primeira será online, entre os dias 15 e 18 de julho, em plataforma exclusiva com acompanhamento de facilitadores e realização das atividades no ritmo do participante.

Já a segunda etapa será presencial e ocorrerá entre os dias 20 e 24 de julho de 2026, das 8h às 18h, em formato de imersão total. Durante os cinco dias, os participantes deverão ter disponibilidade integral e dedicação exclusiva às atividades.

Após o seminário, os empreendedores ainda contarão com uma etapa complementar de acompanhamento, incluindo consultorias focadas em marketing e aumento de faturamento, além do tradicional “Encontro de 21 dias”, voltado à troca de experiências, networking e análise dos resultados alcançados após a aplicação dos conhecimentos adquiridos.

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