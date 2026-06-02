Close Menu
terça-feira, junho 2
Polícia

Moradora de Pacaembu morre após acidente de moto na vicinal Kouitiro Sato

folharegional

Uma jovem moradora de Pacaembu, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na vicinal Kouitiro Sato, estrada que liga os municípios de Pacaembu e Mirandópolis. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (1º).

De acordo com as informações apuradas, e que constam no boletim de ocorrência, a vítima estava em uma motocicleta que teria perdido o controle por motivos que ainda serão esclarecidos.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, várias pessoas manifestam pesar e tristeza pela morte da pacaembuense, em demonstração do quanto era uma pessoa bastante querida pelos familiares e amigos. 

O velório acontece em Pacaembu e o sepultamento está marcado para esta terça-feira (2), às 17h, no Cemitério Municipal.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Folha Regional)

Compartilhar.