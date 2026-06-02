OSVALDO CRUZ: Batida entre caminhonete e carro deixa feridos na SP-294

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete, nesta segunda-feira (1º), deixou duas pessoas feridas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Osvaldo Cruz.
Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta de 12h30, no quilômetro 571,150. A caminhonete teria batida na lateral do carro, que tombou em seguida.
Dois ocupantes que estavam no carro foram socorridos, um em estado leve e o outro em estado grave. As vítimas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Osvaldo Cruz.