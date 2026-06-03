Dracena Tempersul Unifadra volta a vencer pela Liga Nacional Silver

Nesta terça feira (2) o Dracena Tempersul Unifadra recebeu no ginásio Alaor Ferrari a forte equipe do Vélez Camaquã do Rio Grande do Sul, em partida válida pela 8ª rodada da Liga Nacional Silver.

Na ocasião a equipe do Vélez Camaquã liderava a competição, além que era a última equipe invicta no campeonato, feito que deixou de continuar devido a vitória por 4 a 2 da equipe da Cidade Milagre.

A partida já começou com tudo, na qual os gaúchos tiveram boas oportunidades de marcar logo no primeiro minuto, mas foi o Dracena que abriu o placar com o Vitinho após apenas 3 minutos de bola rolando. O jogo continuou muito movimentado e Gu Cardozo aproveitou o rebote para marcar o segundo. Ainda na metade da primeira etapa Vitinho novamente marcou para o Dracena, logo após aproveitar o erro do defensor adversário, mas logo depois o Vélez conseguiu descontar o placar e encerrar o primeiro tempo em 3 a 1.

No segundo tempo o Vélez Camaquã retornou com tudo, querendo diminuir o placar a qualquer custo, mas em jogada de contra ataque foi o Dracena que marcou novamente na partida, dessa vez com o jogador Marcelinho, mas no meio do segundo tempo os gaúchos diminuíram mais uma vez, deixando a partida ainda em aberto, contudo, mesmo sofrendo com o goleiro linha a equipe da casa segurou muito bem o placar e pôde comemorar a vitória por 4 a 2.

A vitória veio em um momento importante para o Dracena Tempersul Unifadra, já que a equipe não conseguia vencer já tinha 3 rodadas, mas com o resultado a equipe volta para a 3ª posição na tabela, continuando com o sonho de terminar entre os 4 primeiros e conseguir a classificação direta para as quartas de final da competição.

Agora o Dracena volta a jogar na quinta-feira (11) diante da forte equipe do São Caetano, em jogo fora de casa. O São Caetano é atualmente o 2º colocado da Liga Nacional Silver, com 1 vitória a mais que o Dracena, então vencer essa partida é crucial para manter nas primeiras posições da tabela.

Por Geovane Capoia Massarotte – Foto: Kleber Pigozzi

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