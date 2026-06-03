Dois suspeitos são presos com fios de cobre furtados e peças de transformadores em Pacaembu

Dois homens foram presos em flagrante pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na manhã desta quarta-feira (3), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Pacaembu, transportando grande quantidade de fios de cobre e componentes de transformadores de energia elétrica supostamente furtados. A abordagem aconteceu por volta das 6h.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os policiais suspeitaram de um veículo Citroën C3, de Lins, após perceberem que o carro estava com a suspensão traseira baixa devido ao excesso de peso. Durante a vistoria, foram encontrados 215 quilos de fios de cobre, além de peças retiradas de quatro transformadores de energia elétrica, armazenados no banco traseiro e porta-malas do automóvel.

Durante a abordagem, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a origem e destino da carga. O motorista, de 37 anos, alegou trabalhar como motorista de aplicativo e disse ter sido contratado para o transporte. Já o passageiro, de 23 anos, afirmou ter encontrado os materiais em uma propriedade rural, mas não soube informar o local.

Enquanto a ocorrência era apresentada na delegacia, representantes da concessionária de energia confirmaram que os materiais apreendidos pertenciam à empresa e eram resultado de furtos registrados na zona rural de Pacaembu.