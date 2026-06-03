Motorista de caminhão morre após colisão traseira

Um homem, de 48 anos, morreu em decorrência de um acidente entre um caminhão e um semirreboque registrado nesta terça-feira (2) na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), a Rodovia da Integração, em Presidente Venceslau.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, apurou-se no local que o caminhão, com placas de Cruzeiro do Oeste (PR), colidiu na traseira de um semirreboque de Marechal Cândido Rondon (PR)

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

Os veículos seguiam no sentido de Marabá Paulista a Presidente Venceslau no momento do acidente.

Com o impacto, o motorista do caminhão evoluiu para óbito ainda no local.