MARIÁPOLIS: Alunos tem palestra sobre trânsito

A superintendência regional em Presidente Prudente do Detran promoveu na semana passada, uma palestra educativa sobre segurança no trânsito para 110 crianças matriculadas na rede municipal de Educação, em Mariápolis.

A ação teve como objetivo conscientizar os alunos sobre a importância de atitudes seguras no trânsito desde a infância.

A atividade foi realizada de forma dinâmica e participativa, incentivando a interação das crianças durante toda a apresentação. Entre os temas abordados estiveram a travessia segura nas ruas, o respeito à faixa de pedestres e ao semáforo, além de orientações sobre o comportamento correto dentro dos veículos.

Durante a palestra, também foi destacada a importância do uso do cinto de segurança e dos equipamentos de proteção, reforçando atitudes responsáveis que ajudam a tornar o trânsito mais seguro para todos.

As crianças participaram ativamente do encontro, fazendo perguntas, contando experiências do dia a dia e demonstrando grande interesse pelos assuntos apresentados.

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