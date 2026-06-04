Adolescente é apreendido com grande quantidade de drogas pela Polícia Civil

Um adolescente e porções de drogas foram apreendidos nesta quarta-feira (3) durante uma ação contra o tráfico em Dracena.

Segundo a Polícia Civil, a operação desarticulou um ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. As investigações indicaram que um indivíduo utilizava um veículo para abastecer pontos de venda de drogas na cidade, tendo como base um apartamento em um condomínio no bairro Metrópole.

Após monitoramento, os policiais acompanharam um veículo que saiu do local investigado e realizaram a abordagem. O automóvel era conduzido por um adolescente. No banco do passageiro, foram encontradas porções de maconha e cocaína prontas para distribuição, além de uma chave e um controle de acesso ao condomínio.

No apartamento indicado pela chave, os policiais localizaram um centro de armazenamento e fracionamento de drogas, onde apreenderam maconha, cocaína, crack, skank e “dry”, além de balança de precisão, materiais para embalagem e instrumentos usados no preparo dos entorpecentes.

Todo o material, o veículo e um celular foram apreendidos e serão periciados.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com agravante por ocorrer próximo a estabelecimentos de ensino. O responsável legal foi comunicado e acompanhou os procedimentos.