Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear companheira em Irapuru

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (3) acusado de tentar matar a própria companheira em uma residência localizada na Rua José Ushijima, em Irapuru.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. As primeiras informações apontavam que uma mulher havia sido atingida por golpes de faca durante uma discussão com o companheiro.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao pronto-socorro da cidade. Em razão da gravidade dos ferimentos, a médica plantonista determinou sua transferência para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Dracena para atendimento especializado.

Aos policiais, a mulher relatou que foi esfaqueada pelo companheiro, que não aceitava o término do relacionamento.

Com as informações obtidas, as equipes retornaram à residência e encontraram o suspeito em frente ao imóvel. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado. Questionado sobre os fatos, ele confessou ter cometido as agressões.

No interior da casa, os policiais encontraram grande quantidade de sangue espalhada por diversos cômodos. A faca utilizada no crime foi localizada na cozinha, sobre um banco, com vestígios de sangue.

Diante das evidências e da confissão, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Adamantina, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio.

A Polícia Científica realizou perícia no local. Após os procedimentos de polícia judiciária, o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.