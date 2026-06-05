LUCÉLIA: IGLU SORVETES – sabor, qualidade e refrescância para todos os momentos

A Iglu Sorvetes em Lucélia é uma excelente opção para quem busca se refrescar e aproveitar bons momentos.

O cardápio é pensado para agradar todos os públicos, com opções que vão desde o tradicional sorvete artesanal, passando pelo nutritivo e querido açaí, até os variados picolés, ideais para qualquer hora do dia.

Um dos diferenciais da Iglu Sorvetes está na constante renovação dos sabores. A cada período, novas receitas são lançadas, garantindo sempre uma experiência diferente e surpreendente para os clientes.

Também são destaques os lanches, porções e hambúrgueres produzidos pela empresa.

Além disso, a empresa mantém um relacionamento próximo com o público por meio de sorteios e promoções especiais, tornando cada visita ainda mais atrativa.

Localizada na avenida Internacional, 1.875 em Lucélia, a Iglu Sorvetes oferece um ambiente agradável e atendimento de qualidade, sendo um ponto de encontro para famílias e amigos.

Iglu Sorvetes — o sabor que refresca o seu dia. Telefone (18) 99788-7971.

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